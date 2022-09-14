Кариньш: при реализации проекта Rail Baltica нужно учитывать использование железной дороги для военных нужд

Вторжение России в Украине ясно показало, насколько большое значение в военных условиях имеет логистика, поэтому в нынешней геополитической ситуации растет значимость проекта Rail Baltica, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сообщает агентство LETA.

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Глава правительства выразил мнение, что при реализации проекта Rail Baltica, помимо пассажирских и грузовых перевозок, в будущем следует учитывать использование железных дорог для военных нужд, что откроет возможности использования Европейского Союза ( ЕС) финансирование, специально выделенное для развития военной мобильности.

Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Предполагается, что стоимость Rail Baltica достигнет 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта из средств Европейского Союза. Железнодорожная линия Rail Baltica будет открываться последовательно поэтапно в период с 2026 по 2030 год.