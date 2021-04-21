Кариньш: принцип “живой очереди” при вакцинации от Covid-19 надо использовать повседневно
Foto: LETA

Элемент “живой очереди” в процессе вакцинации от Covid-19 необходимо ввести на повседневной основе, в эфире Латвийского радио заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Кариньш считает, что “живая очередь” позволит избежать ситуации, когда на вакцинацию не являются люди из приоритетных групп и снизит беспокойство насчет скопления вакцин.

“Если процесс вакцинации не идет достаточно быстро, то надо найти способ, как его ускорить. “Живая очередь” - это дополнительный элемент, который этому способствует. Это также снизит фрустрацию в той части общества, которая не является приоритетно вакцинируемой, но осознает риски Covid-19 и хочет вакцинироваться”, - сказал премьер-министр.

Политик добавил, что “живая очередь” не значит получить вакцину за счет человека из приоритетной группы.

Как уже сообщалось, на прошедших выходных любой желающий в порядке “живой очереди” мог получить прививку от Covid-19 в центрах массовой вакцинации. В итоге за три дня были вакцинированы 8640 человек.

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"Новое Единство" Коронавирус Вакцинация
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