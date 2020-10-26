Кариньш призвал к проактивным действиям из-за распространения Covid-19

"Covid-19 в Латвии распространяется быстрее, чем мы смогли реагировать, поэтому мы должны быть более проактивными", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания коалиции.

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Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 — серьезный риск для общественного здоровья.

"У нас есть возможность действовать решительно, чтобы не допустить ситуации, ценой которой могут стать жизнь многих людей и большие потери для экономики государства", — сказал Кариньш, напомнив, что завтра, 27 октября, он созвал заседание совета по кризисному управлению, чтобы обсудить возможности введения дополнительных ограничений и увеличения объемов тестирования.

"Вирус распространяется быстрее, чем мы смогли реагировать. Также нам нужна четкая стратегия", — сказал премьер, отметив, что увеличение объемов тестирования в других странах мира доказало себя как эффективное средство ограничения заболеваемости.

Кариньш подчеркнул, что пока рано говорить о возможных дополнительных ограничениях, но нужно понять, как справиться с ситуацией.

Премьер отметил, что в настоящее время страна находится в ситуации, когда Covid-19 может вновь сильно затронуть экономику. "Мы должны быть намного более проактивными. Мы в правительстве как единая команда должны принять решение о стратегии и задействовать механизмы, которые весной у нас очень успешно сработали", — сказал Кариньш.