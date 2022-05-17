Кариньш призвал Нацобъединение и АР! не тянуть с выдвижением новых министров
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") призывает Национальное объединение и объединение Attīstībai/Par! не затягивать с решениями о выдвижении новых министров. Об этом премьер заявил во вторник после заседания правительства.

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Глава правительства подчеркнул, что для правительства важно как можно скорее возобновить работу в полном составе.

В то же время в своем заявлении журналистам после заседания Кабинета министров Кариньш указал, что, судя по заседанию во вторник, правительство стабильно и партнеры по коалиции работают для достижения общей цели.

Как сообщалось, Кариньш решил потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса (Нацобъединение) из-за "попытки политического шантажа" со стороны партии. Шантаж заключался в требовании Нацоблока отправить в отставку теперь уже бывшую министра внутренних дел Марии Голубеву (АР!), в противном случае Нацобъединение угрожало выйти из правительства.

Кариньш ради восстановления политического баланса потребовал от Национального объединения после отставки Голубевой также заменить одного из министров. Поскольку само Нацобъединение этого министра не назвало, Кариньш решил потребовать отставки Витенбергса как самого нового министра в правительстве.

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