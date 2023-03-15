Кариньш призвал уже сейчас планировать будущее Украины после войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в британском издании Financial Times призвал уже сейчас думать о будущем Украины после войны, а Европейскому союзу (ЕС) официально начать переговоры с Киевом о присоединении к блоку.

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Кариньш также призвал задуматься о будущем Украины в НАТО.

"Каким будет место Украины в Европе, когда закончатся боевые действия? Каков наш план выхода на мир и безопасность в Европе?" — спрашивает Кариньш, предлагая планировать будущее Украины уже сейчас.

Премьер-министр призывает ЕС официально начать переговоры с Украиной о вступлении уже в этом году, несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

Он предполагает, что для этого есть три причины. Во-первых, это поможет укрепить боевой дух и решимость украинской армии и народа не сдаваться перед российской агрессией. Во-вторых, Украине, как и любой другой стране-кандидату, нужны реформы для присоединения к блоку, и начало переговоров усилит направленность и темп необходимых реформ. В-третьих, вступление Украины в ЕС придаст единому рынку ЕС необходимую бодрость и экономический потенциал.

"Конечно, пока продолжаются боевые действия, никто в НАТО не будет всерьез рассматривать вступление Украины, потому что это сразу вовлекло бы в войну всю НАТО (..). Однако в конечном итоге с нашей общей и нерушимой поддержкой Украина достигнет своих целей", — считает Кариньш.

В то же время, предупреждает он, победа Украины по-прежнему оставит Россию нетронутой, с неизменными империалистическими наклонностями, все еще находящуюся под властью агрессивного и автократического правительства.

Единственный способ контролировать Россию — это вступление свободной Украины в НАТО с получением всех вытекающих из этого гарантий, считает Кариньш, добавляя, что эти гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы.

"Мы не можем ожидать, что российское руководство в ближайшее время изменит свой курс. Однако мы можем гарантировать, что, независимо от его намерений, оно не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", — говорит Кариньш.