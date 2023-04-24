Кариньш призывает профсоюз и Чакшу к переговорам

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и министра образования и науки Анду Чакшу провести встречу для обсуждения дальнейшей работы по совершенствованию системы образования.

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"Правительство выполняло обещания и каждый год увеличивало финансирование заработной платы учителей. В этом году в бюджете на повышение заработной платы учителей предусмотрено самое большое в истории финансирование - 89 миллионов евро и дополнительно еще 11 миллионов евро, обозначенные как средства на обеспечение зарплат всех педагогов в 2023 году", - сказал премьер-министр.

В то же время Кариньш выражает благодарность всем педагогам, которые, "несмотря на несовершенства в системе образования, честно и самоотверженно выполняли свою работу, обучая и воспитывая наших детей".

Также в заявлении премьер-министра говорится, что работа по реорганизации школьной сети, обеспечению учебными планами и качественными, доступными учебными материалами затянулась. В результате наблюдаются существенные различия в качестве доступного учащимся образования и уровне оплаты труда учителей в разных местах. Там, где школьная сеть не упорядочена, уровень образования детей отстает, а учителям платят меньше.

Премьер-министр призывает всех латвийских работников образования и науки к активному участию в диалоге о дальнейшем улучшении системы образования.

В свою очередь, Министерство образования и науки (МОН) констатирует, что забастовка педагогов, которая будет проходить в течение ближайших трех дней, незаконна - все забастовочные требования Латвийского профсоюза работников образования и науки, выдвинутые в сентябре и в апреле.

Однако, согласно части первой статьи 24 закона о забастовках, признать забастовку или объявление забастовки незаконными может только суд, и пока никто в суд с таким требованием не обращался.

Министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТV3 заявила, что правительство выполнило данные педагогам обещания. Чакша подчеркнула, что при разработке графика самой низкой зарплаты, к которому также был привлечен профсоюз, еще в январе была достигнута договоренность не только о цифрах, которые должны быть в графике, но и о часах баланса нагрузки.

Кроме того, во вторник на прошлой неделе этот график был уже утвержден, а в пятницу утверждены и правила, предусматривающие порядок начисления зарплаты учителям.

Министр согласилась с тем, что некоторые требования забастовки не были выполнены вовремя, но при этом она подчеркнула, что уже с 1 сентября ожидается повышение зарплат.