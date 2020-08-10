Кариньш призывает тщательно взвесить необходимость поездок даже в "безопасные" страны

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Европе премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает латвийцев тщательно взвешивать необходимость поездок даже в "безопасные" страны, где вирус не так распространен.

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Обращаясь к латвийцам, премьер подчеркнул, что в Европе наблюдается рост заболеваемости.

"Если три недели назад было всего каких-то четыре страны, при возвращении из которых требовалось соблюдать самоизоляцию, то сейчас таких стран уже около 20", — отметил Кариньш.

Он подчеркнул, что большинство случаев, которые выявляются в Латвии, связаны с поездками за границу. Поэтому премьер призывает общественность серьезно относиться к Covid-19, потому что "он не исчез, а продолжает бушевать".

Как сообщалось, с 7 августа самоизоляцию необходимо соблюдать всем, кто прибывает из Люксембурга, Румынии, Испании Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Швейцарии, Чехии, Франции, Нидерландов, Португалии, Исландии, Польши, Хорватии, Австрии, Кипра, а также Монако, Андорры и Сан-Марино или путешествовал транзитом через эти страны. Также самоизоляцию необходимо соблюдать при въезде или проезде транзитом через Австралию, Марокко и Канаду.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и Европейской экономической зоны по-прежнему наблюдается в Люксембурге — 182,6 случая на 100 000 жителей. На втором месте по заболеваемости Румыния — 85,6 случая на 100 000 жителей.

В странах Балтии заболеваемость также растет. В Латвии она составляет 3,8 случая на 100 000 человек, в Литве — 7,6 случая, в Эстонии — 7,3.