Кариньш: процесс формирования правительства вышел "на финишную прямую"

Процесс формирования правительства находится "на финишной прямой", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш представителям СМИ в пятницу после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Кариньш сообщил, что в среду, 14 декабря, он планирует предложить Сейму проголосовать за полный состав правительства с завершенной декларацией правительства.

Цель нового правительства будет "проста, но полна вызовов": добиться широкой трансформации национальной экономики, в том числе в сферах безопасности, образования, энергетики, конкурентоспособности и качества жизни, заявил премьер.

По его словам, процесс формирования правительства был интересным и местами проблематичным, но самое главное, что партнерам потенциальной коалиции удалось договориться и объединить усилия.

На вопрос о коалиционном соглашении Кариньш ответил, что партиям еще предстоит прояснить некоторые вопросы, но это скорее редакционные рекомендации, чем существенные препятствия.

Представитель "Нового Единства" и потенциальный министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что работа над правительственной декларацией завершилась, осталось только договориться о некоторых формулировках.