Кариньш: процесс формирования правительства вышел "на финишную прямую"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Процесс формирования правительства находится "на финишной прямой", заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш представителям СМИ в пятницу после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш сообщил, что в среду, 14 декабря, он планирует предложить Сейму проголосовать за полный состав правительства с завершенной декларацией правительства.

Цель нового правительства будет "проста, но полна вызовов": добиться широкой трансформации национальной экономики, в том числе в сферах безопасности, образования, энергетики, конкурентоспособности и качества жизни, заявил премьер.

По его словам, процесс формирования правительства был интересным и местами проблематичным, но самое главное, что партнерам потенциальной коалиции удалось договориться и объединить усилия.

На вопрос о коалиционном соглашении Кариньш ответил, что партиям еще предстоит прояснить некоторые вопросы, но это скорее редакционные рекомендации, чем существенные препятствия.

Представитель "Нового Единства" и потенциальный министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что работа над правительственной декларацией завершилась, осталось только договориться о некоторых формулировках.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные