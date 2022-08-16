Правящая коалиция достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии возобновляют ранее выданные временные виды на жительство (ВНЖ). В дальнейшем действие ВНЖ в основном продлеваться не будут, исключая редкие случаи, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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В ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты конкретные решения, отметил премьер.

Кариньш указал, что сейчас гражданам России не выдаются визы, не считая исключительные случаи, а также практически не выдаются ВНЖ.

Пересмотреть регулирование ранее призывал и президент Латвии Эгил Левитс. По мнению высших должностных лиц государства, у граждан России более не будет продлеваемых видов на жительство, исключая особые случаи.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство") сегодня утром заявила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Беларуси состоит в браке с гражданином Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.

В свою очередь, министр внутренних дел Кристапс Эклонс (АР!) заявил, что к претендентам на получение постоянного вида на жительство нужно выдвигать требование сдавать экзамен по госязыку.