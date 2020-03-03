Кариньш: программу ВНЖ в Латвии следует сильно ограничить

Правительственная коалиция рассматривает возможность повысить порог для получения вида на жительство (ВНЖ) в Латвии при покупке недвижимости или производственных предприятий. Этот вопрос обсуждался на заседании коалиционных партий в понедельник.

Как сообщил политик национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Рихард Колс, коалиция дискутировала о целесообразности и побочных эффектах ВНЖ.

"Мы могли бы говорить о повышении порога ВНЖ за недвижимость", — сказал он, добавив, что может быть рассмотрен отказ и от ряда других критериев, которые позволяют получить ВНЖ.

ВЛ-ТБ/ДННЛ считает, что это "абсолютно уродливая" программа, поэтому необходимо говорить о ее полной ликвидации.

Со своей стороны премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что этот вопрос правительство планировало рассматривать уже во вторник, 3 марта, но он перенесен на 10 марта.

Премьер-министр отметил, что программа ВНЖ не очень активна, поэтому стоит вопрос, следует ли ее сохранять.

"На мой взгляд, программу ВНЖ нужно сильно ограничить и сосредоточиться на других способах привлечения инвестиций", — сказал Кариньш.

С 1 июля 2010 года до 30 июня 2019 года в рамках данной программы Управление по делам гражданства и миграции выдало 18 600 временных видов на жительство. В 177 случаях инвесторам было отказано в ВНЖ, а аннулировано за этот период 1633 разрешения. По состоянию на 1 июля 2018 года в Латвии находились 10 105 инвесторов и членов их семей с действительными ВНЖ, а к 1 июля прошлого года их количество сократилось до 8751.