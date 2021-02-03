Кариньш прокомментировал дефицит вакцин и абсурдные ограничения в торговле
Foto: Valsts kanceleja

Имеются сигналы, что ситуация с поставкой в Латвию вакцин от Covid-19 улучшится. Вопрос только в том, когда именно это произойдет, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3.

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Он отметил важность того, что решения по этому процессу принимаются на уровне Европейского союза, и допустил, что без участия ЕС в Латвии сейчас вообще бы не было никакой вакцины.

Комментируя решение правительства со следующей недели начать постепенный переход к модели безопасной торговли, которая предусматривает расширение ассортимента доступных товаров с одновременным введением дополнительных требований по безопасности и усиление контроля за их выполнением, Кариньш сказал, что правительство понимает недовольство существованием списков доступных товаров, поэтому идет к отказу от них.

По словам премьера, он хорошо понимает, что люди пытаются обойти установленные в торговле ограничения, которые считают неэффективными и неправильными, поэтому они будут изменены. Однако, если изменить все в один день, это может привести к большим скоплениям людей в магазинах, что с эпидемиологической точки зрения недопустимо.

"Мы видим абсурд, который возникает в той или иной ситуации, и будем это менять", - сказал премьер-министр.

Кариньш подчеркнул, что коронавирус по-прежнему не отступает. В течение двух недель заболеваемость снижалась, а затем спад остановился. Кроме того, обнаружены новые разновидности вируса.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Вакцинация Кришьянис Кариньш
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