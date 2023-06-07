Кариньш: Путин проделал хорошую работу по сплочению Европы впервые с 1945 года
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Вступление Украины в НАТО - единственная возможность сохранить мир в Европе в долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, выступая на конференции Riga StratCom Dialogue 2023, посвященной международной стратегической коммуникации.

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Политик заявил, что в противном случае российская агрессия рано или поздно продолжится и мира никогда не будет.

Также Кариньш подчеркнул, что Запад - это не географическая единица, а единица, основанная на ценностях, и лидер российского режима Владимир Путин проделал хорошую работу по объединению Европы впервые после 1945 года.

Премьер-министр заявил, что народ Украины сражается и умирает за свободу, демократию и ценности, а Запад только говорит об этих ценностях.

"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", - сказал Кариньш, добавив, что Латвия готова помогать Украине до ее победы, потому что только победа Украины может принести мир.

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