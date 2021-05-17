Распределение должностей между партиями в коалиции — второстепенный вопрос, который отвлекает от основной работы, заявил на Латвийском радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По его словам, решения о распределении должностей в коалиции могут приниматься только единогласно, а в вопросе смены министра экономики такого единодушия на данный момент нет.

По мнению Кариньша, вопрос о перераспределении должностей в настоящее время неуместен. "Стране это совершенно не нужно. У нас много других вызовов — кризис, начатые реформы, перераспределение финансов. Но я ничего не могу поделать — если партнеры по коалиции начинают думать о должностях, нам нужно вернуться к этим переговорам", — сказал премьер.

По его словам, пока рано судить о том, сможет ли бывший министр экономики Янис Витенбергс (НО) снова занять этот пост. Решения о перераспределении портфелей принимает коалиция из пяти партий, и варианты могут быть разными.

Кариньш подчеркнул, что сам он не устал руководить правительством и готов продолжать свою работу.

Как сообщалось, партнеры по правительственной коалиции сегодня обсудят возможность перераспределения министерских портфелей.