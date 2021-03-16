Кариньш: решение о приостановке использования AstraZeneca — "понятная мера"
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Решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca — ответственное, заявил представителям СМИ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он считает, что приостановка использования вакцины AstraZeneca является "понятной мерой". В то же время Кариньш выразил надежду на то, что Европейское агентство лекарственных средств вскоре прояснит этот вопрос, чтобы процесс вакцинации полностью возобновился.

По словам Кариньша, хотя он сам получил вакцину AstraZeneca и не заметил каких-либо побочных эффектов, ее безопасность следует проверить, прежде чем рекомендовать ее дальнейшее использование.

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid- 19 вакциной AstraZeneca.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Кришьянис Кариньш
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