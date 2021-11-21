Кариньш: решением белорусской гибридной атаки является репатриация граждан третьих стран

Решением гибридной атаки, которую проводит Беларусь, является репатриация граждан третьих стран на родину, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

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Он подчеркнул, что ЕС переживает скоординированную атаку со стороны Беларуси, которая использует граждан третьих стран, добиваясь их проникновения в ЕС путем нелегального пересечения границ с Польшей, Литвой и Латвией. "Если белорусский режим думал, что это может каким-либо образом дестабилизировать или раздробить Европу, то ему это не удалось. Мы видим, что происходит обратное", - сказал Кариньш.

По словам премьер-министра, страны Балтии и Польша отлично сотрудничают между собой в решении этой проблемы, координация осуществляется на всех уровнях. "Так не может происходить перемещение людей. Оно должно происходить организованно. Недопустимо, когда какое-то государство организует пересечение границ гражданами третьих стран. Тут наши страны едины", - заявил премьер-министр.

Кариньш подтвердил, что страны продолжат обмен информацией, а также силами. Латвия собирается отправить в Польшу пограничников и обученных полицейских.

Премьер-министр поблагодарил Моравецкого за визит в Ригу, поскольку он подтверждает, что ЕС, страны Балтии и Польша едины и останутся едиными, а также будут продолжать координировать свои действия.

Как сообщалось, сегодня Ригу с рабочим визитом посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также запланированы встречи с главами правительств Литвы и Эстонии.

Моравецкий заявил в "Facebook", что геополитическая ситуация в настоящее время очень серьезна и требует большой дипломатической работы, учитывая, что в Беларуси все еще находится большое количество мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся через границу с Польшей попасть в Европейский союз. "Поэтому я собираюсь совершить поездку в несколько европейских стран, чтобы поговорить об этом геополитическом кризисе, спровоцированном действиями [белорусского лидера] Александра Лукашенко", - написал он.