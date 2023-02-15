Кариньш: сейчас о предложенных Левитсом должностях вице-министров речь не идет

Сейчас коалиция не обсуждает предложенные президентом Эгилсом Левитсом должности заместителей министров, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе TV3 "900 секунд".

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"Когда кто-то поднимет этот вопрос, тогда и поговорим, на данный момент он не поднимается", — подчеркнул глава правительства.

В первой половине января Левитс обсудил с фракциями Сейма свое видение того, что вице-министры должны быть в четырех сферах — дигитализация, демография, права семьи и детей, а также высшее образование, наука, инновации и информационное пространство.

Позже было объявлено, что коалиция может договориться о выдвижении только одного члена — министра обороны — при условии, что должность вице-министра может быть создана и в других областях, если это необходимо.