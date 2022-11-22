Кариньш: Сейм может утвердить новое правительство через несколько недель
Foto: LETA

В ближайшие недели политические силы, формирующие Кабинет министров, могут завершить работу над правительственной декларацией, и после этого в Сейме состоится голосование по утверждению состава нового правительства, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Сейчас "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение уже разработали черновик правительственной декларации. Работа продолжится еще на этой и возможно на следующей неделе, сказал Кариньш.

Премьер-министр прогнозирует, что в течение нескольких недель у него будет возможность представить на утверждение Сейму полный состав правительства.

Кариньш неоднократно заявлял, что главной целью следующего правительства будет широкое преобразование экономики. Для этого необходимо будет работать по нескольким направлениям, включая безопасность, образование, энергетику, конкурентоспособность, а также повышение качества жизни, отметил политик.

Как уже сообщалось, сегодня президент Левитс официально выдвинет на пост премьер-министра политика "Нового Единства", действующего главу правительства Кришьяниса Кариньша.

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