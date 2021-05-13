Кариньш: следует избегать дискриминации тех, кто не привит от Covid-19

Следует избегать дискриминации тех, кто не привит от Covid-19, заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер отметил, что на уровне Евросоюза ведутся дискуссии о том, как не дискриминировать тех, кто по какой-либо причине предпочитает не прививаться от Covid-19. Кариньш выразил убеждение, что в этом вопросе следует избегать дискриминации.

Он напомнил, что вакцинация от Covid-19 является добровольной, но необходимо создать условия, чтобы те, кто сомневается, увидели преимущества вакцинации.

Как сообщалось, Кабинет министров в четверг одобрил предложение Минздрава постепенно отменять ограничения для привитых от Covid-19, но конкретные послабления для вакцинированных людей министры еще будут обсуждать.

Минздрав предлагает безопасную и контролированную отмену ограничений в несколько этапов.

На первом этапе для привитых будут введены такие же исключения, как для людей, которые переболели Covid-19. На втором этапе планируется смягчить требование использования индивидуальных средств защиты в закрытых и контролируемых коллективах.

Третий этап предусматривает послабления в получении индивидуальных услуг, четвертый — дополнительное смягчение ограничений на собрания, посещение мероприятий и получение услуг.

Согласно предложениям Минздрава, уже на этой неделе может быть отменено требование самоизоляции для вакцинированных при въезде в Латвию из стран с высокой заболеваемостью Covid-19.

На следующей неделе может быть отменено использование масок на рабочих местах, где в одном помещении находится не более 20 человек и все вакцинированы.

С 1 июня могут быть введены послабления в получении услуг, если их поставщик привит, а с середины июня для привитых могут быть предусмотрены исключения на собрания, получение услуг и посещение мероприятий.