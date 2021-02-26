Кариньш: следующие четыре недели станут серьезным испытанием

С учетом небольшого количества доставленных вакцин следующие четыре недели до апреля будут очень большим испытанием, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на заседании правительства в пятницу.

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Согласно графику поставок вакцины, в апреле планируется увеличение объемов вакцинации, однако в марте объем доступных вакцин не обеспечит необходимого темпа вакцинации. Вторая проблема — распространение нового британского штамма Covid-19.

"Трудно прогнозировать поставки вакцин. Пока мы видим, что вакцины поставляются в меньших количествах (…). Таким образом, следующие четыре недели до апреля, когда ожидаются более крупные поставки, будут очень большой проблемой", — сказал Кариньш.

По словам премьера, на следующей неделе предстоит серьезная работа по подготовке "дорожной карты" сценариев ужесточения и ослабления ограничений. Он сказал, что в других странах также наблюдается общественная усталость и длительное недовольство.

"Социально-психологическое давление очень велико, не говоря уже об экономическом", — признал премьер.

Министр экономики Янис Витенбергс и министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнули необходимость договориться о показателях заболеваемости, при которых нужно ужесточать и смягчать ограничения.

Председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс также призвал правительство оценить возможности помощи муниципальному общественному транспорту, чтобы перевозчики могли обеспечить эпидемиологически безопасные перевозки пассажиров. По словам Кариньша, над этим вопросом уже работают Министерство сообщения и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.