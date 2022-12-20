Кариньш: следующий год едва ли будет годом роста

Следующий год, скорее всего, не будет годом года, ожидается замедление экономики, признал в интервью Латвийскому радио премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Сегодня, 20 декабря, будет первое заседание второго правительства Кариньша. Планируется, что оно начнется в час дня.

Министры уже собирались на прошлой неделе, вскоре после голосования в Сейме, однако это было праздничное заседание, где не решались никакие важные государственные вопросы.

По словам Кариньша, на ближайших заседаниях правительство должно понять, сколько осталось денег, которые можно вложить в какой-нибудь из приоритетов нового правительства.

В то же время уже сейчас ясно, что на все планы нового правительства денег не хватит, и в какой из приоритетов будут вкладываться, будет решать коалиция.

Кариньш напомнил, что сейчас экономика находится в фазе замедления, и следующий год едва ли будет годом роста. Он подчеркнул, что в ситуации виновата война, которую Россия начала в Украине и которая привела, например, к росту цен на электричество. Одним из решений, которые могли бы помочь исправить ситуацию, Кариньш видит еврофонды.

На первом заседании правительство будет рассматривать график разработки законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год и рамках бюджетов 2023, 2024 и 2025 годов". Планируется рассмотреть и другие вопросы.