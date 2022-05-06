Кариньш: снос памятника в парке Победы неизбежен
Foto: LETA

Памятник советским воинам в парке Победы неизбежно будет снесен, вопрос только в том, когда и каким именно образом. Об этом в интервью TV24 в пятницу заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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По словам премьера, памятник по сути прославляет оккупацию Латвии, и в независимом государстве ему нет места. "Похоже, настал момент, когда общество однозначно считает, что места для этого памятника нет. Нужно только найти способ, когда и как (его снести)", — заявил Кариньш.

Сейчас депутаты Комиссии Сейма по международным делам рассматривают различные аспекты этой ситуации.

Кариньш полагает, что после начала войны отношение русскоязычного населения к образу России изменилось. Это в том числе связано с запретом на вещание российских телеканалов — в итоге люди "вышли из тени пропаганды". Поэтому, по словам премьера, сейчас вопрос памятника уже не так раскалывает общество, как это было до начала войны.

"Сейчас все или черное, или белое. Если ты поддерживаешь Россию, то ты поддерживаешь убийства и изнасилования мирного населения в Украине. Если не поддерживаешь — ты за свободу и демократические ценности", — отметил премьер.

Ранее демонтаж памятника поддержал ряд политиков и общественных деятелей, в том числе президент Латвии Эгилс Левитс и бывший президент Вайра Вике-Фрейберга.

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