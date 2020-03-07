Кариньш: список "Нового Единства" на выборах в Риге будет самым узнаваемым

Кандидатский список объединения партий "Новое Единство" на внеочередных выборах в Риге будет самым лучшим и узнаваемым, заявил в видеообращении на собрании объединения председатель правления "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что "Новое Единство" хорошо представлено на разных политических уровнях. В Латвии объединению удалось сформировать cложную коалицию, начать "капитальный ремонт" финансовой сферы, добившись, чтобы Латвия не была включена в серый или даже черный список, а также исторически самого высокого кредитного рейтинга.

"Многие говорили, что это невозможно, но мы это игнорировали и добились ясного результата", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что начата административно-территориальная реформа. "Мы уменьшим количество самоуправлений, чтобы они стали сильнее и богаче, и это позволит нам провести другие важные реформы в здравоохранении и образовании", - сказал руководитель "Нового Единства".

Следующая задача объединения партий связана с наведением порядка в столице. "В Риге последние десять лет было руководство, у которого скандал следовал за скандалом, финансовая ситуация плохая. У нас есть большие возможности, и мы ответственны за то, чтобы на этот раз взять власть", - сказал Кариньш.

Он уверен, что список "Нового Единства" на выборах будет самым лучшим и узнаваемым, в него войдут компетентные люди из самых разных сфер, а кандидат в мэры Вилнис Кирсис имеет большой опыт муниципальной работы.

"Как партия мы можем гордиться. Мы прошли через очень трудные времена, но они остались позади. Теперь мы идем вперед и готовы взять на себя ответственность за Ригу", - сказал Кариньш.

Выборы Рижской думы состоятся 25 апреля.