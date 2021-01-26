Кариньш: существенных послаблений после 7 февраля ждать не стоит
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На данный момент нельзя говорить о существенных послаблениях после 7 февраля, заявил во вторник после заседания правительства и Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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С целью сдержать распространение заболеваемости Covid-19 установленный в стране режим чрезвычайной ситуации был продлен до 7 февраля. В рамках ЧС в стране введены различные ограничения.

По словам Кариньша, правительству еще предстоит обсудить ситуацию после 7 февраля, в то же время он ясно дал понять, что существенных послаблений по истечении этого срока не планируется. "Если мы вместе сможем удержаться, позволив снизиться показателям заболеваемости, то в конце февраля или начале марта мы можем достичь показателя, когда можно что-то менять", - пояснил Кариньш.

Премьер-министр признал, что в настоящее время рост заболеваемости Covid-19 в Латвии остановлен, но еще предстоит пройти долгий путь.

При этом премьер-министр напомнил, что в мире, в том числе в Латвии, уже выявлен еще более заразный и опасный штамм коронавируса. "Мы должны быть особенно бдительными и соблюдать все эпидемиологические меры. Если люди думают, что пришло время путешествовать, я очень рекомендую этого не делать, особенно учитывая риски, связанные с новым штаммом вируса", - сказал он.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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