Кариньш: те, кто не привился, сами должны платить за лечение
Foto: Valsts kanceleja

Невакцинированные должны нести финансовую ответственность за то, что представляют опасность для других людей. Например, когда сами заболевают Covid-19 и хотят получить лечение, оплаченное государством, такое предположение во время телепередачи ReTV озвучил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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"Я буду поддерживать строгие ограничения для тех, кто по-прежнему не будет вакцинирован. Я предложил такое обязательство. В публичной сфере уже ведутся дискуссии о финансовой ответственности невакцинированных заболевших. Решение пока не принято, но дискуссии ведутся.

Нам нужно спросить общество, как долго мы, как большинство, можем позволить себе оставаться в плену у меньшинства, и в какой момент нужно начать требовать от меньшинства большей ответственности. Думаю, этот момент назрел", — заявил Кариньш.

Премьер добавил, что пока что его предложение только на стадии начала дискуссии, которая может продлится. "Это еще один способ призвать к ответственности тех, кто во время пандемии не помогает защитить своих ближних", — добавил премьер.

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Коронавирус Вакцинация
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