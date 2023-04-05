У отставания Латвии от соседей — глубокая структурная основа, это — результат ошибочной политики, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Говоря о критике в свой адрес, премьер отметил, что старается в каждой критике услышать здравое зерно, но иногда его особенно сильно критикуют именно те, кто не имеет опыта руководства. По словам Кариньша, у него есть четкая цель, над которой правительство должно работать вместе. Эта цель — трансформация экономики.

"Наше отставание от соседей имеет глубокую структурную основу и коренится в ошибочной политике, которую предыдущие правительства проводили на протяжении десятилетий — политике дешевого транзита, которая мало что дала обществу", — сказал премьер.

По его словам, от "старой политики" сохранилось и "похмелье времен приватизации, когда главным было получить некое полумонопольное положение и доить народ". Кариньш убежден, что так продолжаться не должно, так как по этим причинам латвийская экономика недостаточно сильна. Латвия должна привлекать инвестиции, ориентированные на производство и экспорт, сказал Кариньш.

Премьер выразил недовольство тем, что не все представители правительства работают достаточно энергично. За четыре года он усвоил урок — премьерство дает много власти, но глава правительства — лишь один из многих, при этом ему часто приходится сталкиваться с противодействием.

"Если министр не хочет работать, зачем он вообще нужен? Если кто-то жалуется, что я требую от него ответственности, то он просто должен либо добросовестно выполнять свою работу, либо уйти, уступив место кому-то другому", — сказал Кариньш.

Премьер подчеркнул, что пытается осуществить экономические преобразования, которые были бы понятны не только политикам, но и широкой общественности.