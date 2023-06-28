Кариньш: трех партий мало для реализации пяти приоритетов
Foto: LETA

Трех партий коалиции слишком мало для реализации пяти приоритетов, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Премьер-министр считает, что причастные к сложившейся ситуации стороны мыслят разными категориями. Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) думают о рисках потерять свое место в правительстве, тогда как сам премьер думает о том, что должно делать государство и какие силы помогут этого добиться.

Кариньш подчеркнул, что не допустит отступления от приоритетов безопасности, но необходимо вести работу и по другим приоритетам, которые сейчас обсуждаются с партиями.

Премьер-министр пояснил, что в существующей коалиции кто-то согласен, а кто-то не согласен с некоторыми установками, поэтому "54 голосов и трех партий слишком мало для реализации всех пяти пунктов". Нацобъединение, например, не хочет говорить о миграции рабочей силы, а ОС не был готов договориться по вопросам развития рынка капитала.

По словам Кариньша, правительство работает, в каких-то сферах оно эффективно, однако он не понимает действий коалиционных партий, не участвующих в переговорах с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными". "Мне самому смешно, что коалиционные партии не приходят на инициированные мной переговоры", — сказал Кариньш.

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