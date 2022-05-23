Кариньш: у кандидатов в министры экономики и внутренних дел есть поддержка коалиции

Кандидат в министры экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и кандидат в министры внутренних днл Кристапс Эклонс получили полную поддержку всей коалиции, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер-министр ожидает, что уже на этой неделе правительство снова будет работать в полном составе. В четверг Сейм должен проголосовать за кандидата в министры экономики Илзе Индриксоне (Нацобъединение), которая сейчас является парламентским секретарем Минэкономики, а также за кандидата в главы МВД, выдвинутого Attīstībai/Par! — Кристапса Эклонса, занимающего сейчас должность заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на соответствующие министерские должности.

Кариньш подчеркнул, что в нынешние трудные времена очень важно, чтобы правительство работало в полную силу для решения важных вопросов в стране — укрепления обороноспособности и энергетической безопасности и энергонезависимости, а также предоставления адресной системы поддержки тем людям, которые в ней нуждаются.

Глава правительства положительно оценил, что коалиция готова продолжать "до сих пор хорошее сотрудничество".

Напомним, что прежняя глава МВД Мария Голубева (АР!) приняла решение уйти в отставку после событий 9 и 10 мая у памятника в парке Победы. Решению Голубевой предшествовал ультиматум Национального объединения. Нацблок заявил, что или Голубева уйдет в отставку, или министры от Нацобъединения покинут правительство.

В итоге Голубева покинула пост сама, а премьер отправил в целях "политического баланса" в отставку министра экономики Яниса Витенбергса, представляющего Нацобъединение. Обе конфликтующие коалиционные политические силы сохранят за собой контроль за министерствами.