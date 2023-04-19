По мнению "Нового Единства", правящей коалиции следует прийти к одному кандидату в президенту — Эгилсу Левитсу, заявил после встречи с действующим главой государства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

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Премьер-министр от своего имени и от имени "Нового Единства" выразил Левитсу признательность за его работу на посту президента. Кариньш подчеркнул, что действующий президент может рассчитывать на поддержку "Нового Единства".

Глава правительства отметил, что в стране царит мир и люди могут позволить себе спорить о важных повседневных вещах, таких как зарплаты и улучшение качества дорог. Это, по словам Кариньша, привилегия. Премьер-министр подчеркнул, что Латвия является членом Европейского союза и НАТО, у Латвии очень сильные партнеры, но это не произошло само собой.

"Это последовательная работа, проводимая правительствами и президентами страны на протяжении многих лет. В эти времена для нас важно сохранять стабильный, ориентированный на Запад курс. Важно, чтобы мы выбрали президента, который представляет ценности, а не просто способен собрать со стороны любые голоса", — сказал премьер-министр.

Напомним, что заявление Кариньш сделал, невзирая на то, что одна из трех коалиционных политических сил — "Объединенный список" — ранее уже выдвинула в президенты другого кандидата: предпринимателя Улдиса Пиленса.

Премьер-министр после встречи с Левитсом прямо заявил, что один из кандидатов ясно представляет западные ценности, а второй, чью внутреннюю шкалу ценностей сам Кариньш не знает, "абсолютно готов" рассчитывать на прокремлевские голоса.

"Я буду работать со своими партнерами по коалиции, чтобы у нас был единый кандидат, чтобы мы придерживались очень четкого геополитического курса и не допускали никаких отклонений от достигнутой безопасности. Легкой работа не будет, и для тех, кто смотрит со стороны — будет интересно", — сказал Кариньш.

На данном этапе об официальной поддержке Левитса объявили две из трех коалиционных партий — Национальное объединение (13 депутатов Сейма) и "Новое Единство" (26 депутатов Сейма). Это означает, что пока действующий президент может рассчитывать на поддержку как минимум 39 из 100 депутатов Сейма, для переизбрания необходим 51 голос.

В свою очередь, У "Объединенного списка" — 15 депутатов Сейма. Однако поддержку Пиленсу выражают ряд оппозиционных партий. Для избрания голосов также может не хватить, однако общее число депутатов, которые, возможно, проголосуют за Пиленса приближается к 50.

Среди оппозиционных политических сил, которые допускают голосование за Пиленса — "Стабильность" Алексея Росликова (10 мандатов) и "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса (9 мандатов). Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс ранее дал понять, что обе партии считает прокремлевскими, и недопустимо, чтобы их голосами избирался президент государства.