"Кариньш, уходи в отставку!": на протест против политики правительства пришли несколько тысяч человек

В субботу, 27 мая, на площади Свободы в Риге состоялась акция протеста против политики правительства, к участии в которой активно призывали депутаты Сейма Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") и Алексей Росликов ("Стабильность!"). По наблюдениям агентства LETA, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Между тем, корреспондент Delfi сообщил, что число участников акции может быть около 1200 человек.

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Начало мероприятия было запланировано на 15.00, к этому времени на площадь у памятника Свободы уже начали стекаться протестующие. Как сообщил корреспондент Delfi, многие пришли на протест с латвийскими флагами, однако были и люди с оранжевыми флагами, судя по всему, как-то связанные с партией "Стабильность!".

Однако, по сообщениям агентства LETA, люди с оранжевыми флагами пришли также с атрибутикой партии "Сила народной власти". Активист этой политической силы Валентин Еремеев в свое время был заключен под стражу за распространение фейковых новостей.

Многие принесли с собой плакаты с такими лозунгами, как "Кариньш следующий!", "Кариньш, учись у Левитса, убирайся!", "Нет повышению пенсионного возраста!", "Хватит!". На митинг пришли как русскоговорящие, так и латыши. В основном на акции протеста собрались люди среднего возраста, но присутствовали и пожилые латвийцы, и молодежь. Пришли и семьи с детьми.

Сначала к протестующим обратился бывший спортсмен и политик Виктор Щербатых, а после Йоланта Гулбе-Пашкевича исполнила вместе с собравшимися гимн Латвии. После к участником митинга с речами обратились лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и глава политической силы "Стабильность!" Алексей Росликов.

В своей речи Шлесерс акцентировал внимание на необходимости объединения жителей разных национальностей и потребовал отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша, пообещав в противном случае начать сбор подписей за роспуск Сейма.

Шлесерс подчеркнул, что Эгилс Левитс "не народный, а противонародный президент". Он также заявил, что Латвии необходим президент, который поддерживает "естественную семью". Кандидатуру нынешнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича он не поддержит, поскольку "Латвии не нужен президент от "Нового Единства"".

По словам Шлесерса, Латвии необходимо профессиональное правительство, способное развивать экономику, поскольку из ныне правящих политиков никто ничего не понимает в экономике. Среди прочего Шлесерс раскритиковал общественные СМИ (Латвийское телевидение и Латвийское радио), заявив, что они не отражают реальных событий в стране.

После Шлесерс перешел на русский язык, подчеркнув, что "мы — единый народ". Он отметил, что все граждане должны быть равноценны. В конце своей речи Шлесерс призвал всех собравшихся отправиться смотреть хоккей после митинга и поддержать латвийскую сборную. Однако он предупредил, что придется убрать флаги и транспаранты.

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Далее к митингующим обратился депутат Сейма Алексей Росликов. Свою речь он начал по-латышски, а затем перешел на русский язык. Росликов также призвал Кариньша уйти в отставку и подчеркнул, что если Латвии будет грозить опасность, он пойдет защищать страну с оружием в руках.

По словам Росликова, недопустим тот факт, что правящие политики делят общество на "правильных и неправильных", в том числе по принципу языка. Он подчеркнул, что все собравшиеся вышли к памятнику, чтобы защитить детей и пенсионеров.

"Сегодня мы живем во время, когда нас, братьев и сестер одной земли, делят — левые и правые, правильные и неправильные. Такого быть не должно! Народ и сила — все в едином крыле!", — отметил политик.

Около 16 часов митингующие стали расходиться и по приглашению Росликова и Шлесерса отправились смотреть хоккей на Эспланаде.

Ранее Шлесерс заявил в социальных сетях, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет. Между тем в заявке на проведение мероприятия было указано, что на митинг придет 1000 человек. Агентство LETA сообщило, что на протест пришли несколько тысяч человек, в то время как по наблюдениям корреспондента Delfi собравшихся было около 1200 человек.

По мнению Шлесерса, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.