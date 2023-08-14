Кариньш уйдет в отставку в четверг и не возглавит новое правительство

В понедельник, 14 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил на пресс-конференции о том, что он уходит в отставку.

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"Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения", — заявил политик.

Кариньш сообщил СМИ, что в четверг подаст президенту прошение об отставке правительства. Он также призвал "Новое Единство" выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра.

Неофициально прозвучало, что следующим премьер-министром может стать нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"). Однако на пресс-конференции она не прокомментировала информацию о том, что может занять эту должность. Силиня подчеркнула, что "Новое Единство" еще не провело процедуры по отбору кандидата на пост премьера, но в эту среду, 16 августа, планируется заседание политической силы, на которой будет принято решение о следующем главе правительства.

На просьбу прокомментировать неофициально прозвучавшую информацию о том, что Кариньш в следующем правительстве может занять пост министра иностранных дел, премьер отметил, что его прямая работа в ближайшем будущем будет заключаться в поддержке кандидата от "Нового Единства" на пост премьер-министра. Также политик пообещал сделать все возможное, чтобы кандидат на должность премьера сформировал дееспособный Кабинет министров.

Кроме того, как заявил премьер, после длительных переговоров ясно, что "Объединенный список" и Национальное объединение делают все, чтобы тормозить любые попытки сделать работу правительства более динамичной. Если нельзя найти динамику в этом правительстве, необходимо сформировать новое правительство, подчеркнул политик.

Šobrīd @Apvienotais_ un @VL_TBLNNK bloķē darbu labklājības celšanai un ekonomikas izaugsmei. Šodien informēju @Jauna_Vienotiba Saeimas frakciju un valdi, ka ceturtdien Valsts prezidentam iesniegšu demisijas rakstu. Esmu aicinājis #JV izvirzīt jaunu Ministru prezidenta kandidātu. pic.twitter.com/R0tdZlHRxN — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 14, 2023

Кариньш по-прежнему считает, что широкая коалиция отвечает интересам всего общества.

По его мнению, те политические силы, которые мыслят похоже, должны преодолеть свои разногласия и найти способ сотрудничества. Премьер напомнил, что восточный сосед Россия продолжает жестокую войну в Украине, а также соседняя Беларусь продолжает оказывать давление на государственную границу Латвии.

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По словам Кариньша, мы не находимся в условиях мира, но состоим в двух крепких союзах, которые помогают обеспечить безопасность и мир в Латвии.

"Для того, чтобы мы развивались лучше, в политике нужно найти способ отложить в сторону мелкие разногласия и создать как можно более широкое, сильное, динамичное правительство. Я думаю, что это можно сделать. Я надеюсь, что это удастся сделать и остальные политические силы в Сейме воспользуются возможностью посмотреть на вещи несколько иначе, чем раньше", — заявил премьер.

Кариньш поблагодарил всех министров за проделанную работу, а избирателей за доверие.

Правда, действующий Кабинет министров продолжит свою работу до тех пор, пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.