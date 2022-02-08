Кариньш: в борьбе с Covid-19 нужно концентрироваться на индивидуальной защите
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В борьбе с пандемией Covid-19 на ее нынешнем этапе необходимо уделять как можно больше внимания индивидуальной защите, отходя тем самым от коллективных ограничений, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства.

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По его словам, каждый должен понимать, что лучшая защита от Covid-19 — это вакцинация, ношение правильных масок и частое тестирование.

"Нам нужно уйти от ограничений в обществе, от экономических ограничений, которые дорого нам обходятся, к индивидуальной защите, которая не стоит нам дорого, мы можем это делать, мы можем уживаться с этим [вирусом] так же, как и другие европейские страны. Это то направление, в котором, я считаю, нам нужно двигаться и как можно скорее", — сказал премьер-министр.

Уже сообщалось, что Кабмин планирует обсудить возможное смягчение антиковидных ограничений на следующей неделе, 15 февраля.

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