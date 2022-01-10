Кариньш: в центре внимания — международная безопасность. В Риге пройдет собрание всех послов Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На этой неделе самое большое внимание уделяться ситуации с международной безопасностью, заявил после собрания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам премьера, на этой неделе в Риге состоится собрание послов Латвии в разных стран, и уже сегодня премьер встретился с главами зарубежных дипломатических представительств.

Кариньш высказал благодарность всем послам Латвийской Республики, которые "очень успешно работают, отстаивая и представляя наши интересы за границей". "Это люди, которые находятся на линии фронта — укрепляют связь Латвии с нашими партнерами из Европейского союза и НАТО, что самое важное в это время", — акцентировал глава правительства.

Одновременно Кариньш сообщил, что завтра, 11 января, правительство рассмотрит ежегодный доклад министра иностранных дел, который позже будет отдан на рассмотрение в Сейм.

На пресс-конференции премьер отметил, что, по его мнению, в сфере иностранных дел важны две вещи.

Во-первых незменная политика последних лет, которую будет важно продолжать. По мнению Кариньша, это тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, обеспечивающих нашу безопасность. Большое значение в этом контексте имеет и экономическое сотрудничество.

Во-вторых, важно продолжать работу над привлечением новых инвестиций. В 2021 году общая сумма привлеченных инвестиций превысила 600 млн евро, и за это нужно благодарить как послов, так и Латвийское агентство инвестиций и развития, подчеркнул премьер.

Сегодня в Женеве прошли переговоры США и России по гарантиям безопасности.

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