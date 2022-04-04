Кариньш: в коалиции — единодушие по вопросу быстрейшего освобождения от поставок газа из России
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В коалиции есть единое мнение о том, что Латвия должна как можно скорее избавиться от поставок российского природного газа, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи правительственных партий.

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Премьер-министр считает, что в сфере газоснабжения Латвия будет независима от России, и это будет достигнуто за счет решения вопросов, связанных с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) в связи с энергетическими вопросами находится с визитом в США. После возвращения Витенбергса в Латвию ожидается решение от Министерства экономики, отметила Кариньш.

Как сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора газовой системы АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, с начала апреля этого года газ из России больше не поступает в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию. В настоящее время природный газ поставляется от двух поставщиков — из Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского хранилища природного газа.

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