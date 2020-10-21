Кариньш: в настоящее время в Латвии достаточно средств медицинской защиты

В Латвии в настоящее время достаточно средств медицинской защиты, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня утром в передаче LTV "Утренняя панорама".

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Этот вопрос обсуждался вчера на заседании совета по кризисному управлению, и был сделан вывод, что запас средств защиты в стране достаточен и хорошо функционируют алгоритмы их распределения.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности сельских семейных врачей тем, что государство больше не будет доставлять им бесплатные маски, которые они раздавали своим клиентам, Кариньш сказал, что этот аспект не обсуждался на заседании совета, но он уверен, что государство может поставить медикам маски, ведь созданы достаточно большие их резервы.

На вопрос о том, возможно ли, что государство установит новые ограничения для борьбы с Covid-19 до 6 ноября, если ситуация с распространением болезни ухудшится, Кариньш ответил, что Латвия относительно недавно ввела новые ограничения, которым нужно дать возможность "сработать".

Политик отметил, что показатели последних дней в Латвии являются многообещающими, скорость распространения Covid-19 несколько замедлилась, но делать далеко идущие выводы пока нельзя.

По словам Кариньша, план правительства сейчас прост — при помощи общества остановить нынешнюю волну Covid-19, выполняя три простых условия — соблюдение дистанции, мытье рук и использование масок в общественных местах.

Кариньш призвал тех, кто отрицает необходимость использования масок, послушать эпидемиолога Юрия Перевощикова, который проинформировал правительство о ряде исследований, подтверждающих пользу масок в борьбе с распространением болезни. Премьер-министр также призвал подумать над тем, почему врачи по всему миру годами используют маски для лица — действительно ли они ничего не понимают в необходимости их использования.

Кариньш признал, что призывы к отказу от использования масок уже начинают граничить с вопросом национальной безопасности, однако правительство пока не решило, как на это реагировать.

Говоря о намерении национального объединения 18 ноября провести большое факельное шествие, Кариньш подчеркнул, что пока не обсуждал этот вопрос со своими партнерами, однако настоятельно рекомендовал бы им найти виртуальную альтернативу этому мероприятию. "Мы можем проявлять свой патриотизм разными способами, патриотизм — это не только умение собрать вместе большое количество людей", — сказал политик.

Кариньш сообщил, что на этой неделе запланировано несколько встреч с партнерами по коалиции, во время которых премьер-министр планирует затронуть и этот вопрос.