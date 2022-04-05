Кариньш: в одиночку Латвии закрывать границы с Россией — неэффективно
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Для Латвии было бы неэффективно закрывать границы с Россией в одиночку — нужна единая европейская позиция по этому вопросу, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") во вторник после заседания правительства.

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Премьер пояснил, что если бы только Латвия закрыла свои границы со страной-агрессором, потоки могли бы продолжиться через северных и южных соседей. "Значение есть тогда, когда все закроются, когда закроется вся Европа. Это то, над чем мы работали и будем продолжать работать", — сказал Кариньш.

Глава правительства также отметил, что Латвия много сделала в связи с введением санкций, и может служить примером на переговорах с партнерами по установлению уровня санкций, призывая другие, более крупные страны действовать в этой сфере пропорционально вкладу Латвии.

"Мы продолжаем работать с партнерами. Но важно, чтобы все согласились с тем, что эти санкции ни в коем случае нельзя обходить", — отметил Кариньш.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс ("Новое Единство") ранее высказывал аналогичное мнение в Facebook, указав, что одностороннее закрытие латвийско-российской, латвийско-белорусской границы будет неэффективным.

Глава МИД также отметил, что другие страны будут использоваться для перемещения людей и грузов, и цель не будет достигнута. Дополнительным фактором, который необходимо учитывать, является обязательство Литвы в контексте калининградского транзита.

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