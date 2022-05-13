Кариньш: в регионе необходимо столь мощное присутствие НАТО, чтобы Россия даже не думала нападать

Североатлантический альянс должен продолжать укрепление обороноспособности стран Балтии, чтобы дать сигнал Москве и президенту России Владимиру Путину о том, что они крайне серьезно намерены защищать себя. Об этом в четверг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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В регионе необходимо столь мощное присутствие НАТО, чтобы Россия даже не думала совершить нападение, подчеркнул Кариньш.

Как указал премьер, Россия продемонстрировала, что готова напасть на мирное государство, поэтому страны НАТО должны быть в состоянии себя защищать. Канада уже внесла "фантастический вклад" в оборону Латвии, и ее решение и далее укреплять дислоцированный на Адажской базе штаб многонациональный дивизии "Север" является очень важным, сказал Кариньш.

Трюдо со своей стороны подчеркнул, что в случае, если бы российские войска вошли хотя бы на один километр территории Латвии, в соответствии с статьей 5-й договора о НАТО для ее защиты мобилизовался бы весь альянс. Размещение военнослужащих Канады и других стран-членов НАТО на восточном фланге альянса подтверждает, что его защищают не только статья 5-я, но и присутствие альянса на месте, сказал канадский премьер.

Он отметил, что с момента аннексии Крыма Россия демонстрировала, что готова допускать огромные ошибки и заблуждаться насчет того, какой будет реакция демократических государств на ее действия. С 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины, НАТО демонстрирует, что демократические страны готовы бороться и отстаивать свои ценности, подчеркнул Трюдо.

Канадский премьер сообщил, что обсуждал с Кариньшем вопросы военной поддержки, в том числе укрепление восточного фланга НАТО в Европе. В настоящее время в Латвии находятся 695 канадских солдат, а вскоре в штаб "Север" будут направлены генерал и шесть штабных офицеров, которые станут частью впервые размещаемого в Балтии подразделения по интеграции региональной деятельности НАТО.

Кариньш со своей стороны подчеркнул, что НАТО должна продолжать демонстрировать, что готова защищать такие ценности, как свобода, демократия и верховенство закона. "Мы должны быть готовы инвестировать, увеличивая военный потенциал, чтобы защищать свои ценности", — подчеркнул латвийский премьер.