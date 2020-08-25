Кариньш: в случае запуска БелАЭС в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью

В случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник после заседания правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В то же время премьер сообщил, что в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.

В настоящее время не ясно, как будет происходить торговля электроэнергией с третьими странами, но, по словам Кариньша, решением этого вопроса займется Министерство экономики, разработав конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

На просьбу объяснить, почему правительство приняло такое решение именно сейчас, Кариньш ответил, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности. "Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", — подчеркнул он.