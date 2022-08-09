Кариньш: вероятно, в Латвии газа хватит на весь отопительный сезон

На данный момент выглядит, что в Латвии природного газа хватит на весь предстоящий отопительный сезон, заявил в интервью Латвийскому радио премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя информацию компании Conexus Baltic Grid.
Он признал, что еще три месяца назад можно было быть уверенным, что газа хватит до конца года, а сейчас Инчукалнское газохранилище пополняется и ситуация улучшилась настолько, что газа хватит до завершения отопительного сезона. "Конечно, еще много переменных, которые зависят от войны в Украине. Однако все показатели сейчас вселяют оптимизм", - добавил Кариньш.
Премьер также добавил, что не прекращаются переговоры с Литвой о доступности Клайпедского терминала сжиженного газа для латвийских потребителей, а также с Эстонией, которая вместе с Финляндией развивает второй терминал природного газа.
На вопрос, а если Латвии все же не хватит газа, то будет ли у кого покупать, Кариньш ответил, что в случае, если природного газа будет не хватать в Латвии, то нехватка будем во всем регионе. "Это те обстоятельства, которые мы не прогнозируем сейчас. Выглядит, что нам и остальным хватит на весь сезон. Однако, нужно держать руку на пульсе", - отметил Кариньш.
Он также добавил, что в целях снижения рисков наступления энергетического кризиса, поручил всем министерствам разработать план по экономии энергоресурсов в госуправлении.