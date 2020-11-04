Кариньш: вирус равнодушен к политическим взглядам, требуются срочные меры
Foto: Valsts kanceleja

Вирус равнодушен к политическим взглядам, поэтому следует быстрыми шагами двигаться для ограничения и борьбы с Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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Как уже сообщалось, правительство в пятницу, 6 ноября, может принять решение о введении в Латвии чрезвычайной ситуации с 9 ноября. Однако политики не имеют единого мнения о введении чрезвычайной ситуации.

Отвечая на вопрос об осторожном отношении министров к введению ЧС, Кариньш сказал, что сейчас есть различные мнения, и он понимает опасения отраслевых министров о том, что будет происходить в случае ЧС. "Однако нам надо понять, что в такой ситуации мы уже не можем вводить ограничения постепенно, потому что действующий регламент недостаточен, чтобы разгрузить систему здравоохранения от борьбы с Covid-19", - пояснил премьер-министр.

По его словам, сейчас эксперты готовят документы о введении ЧС и механизмов поддержки для экономики, поскольку новые ограничения можно вводить только вместе мерами поддержки экономики. "Хочу напомнить мнение экспертов Банка Латвии: для экономики дороже всего будет обходиться ситуация, когда заболеваемость Covid-19 перестанет быть контролируемой", - добавил Кариньш.

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Коронавирус Банк Латвии Кришьянис Кариньш
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