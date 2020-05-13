Кариньш: возможно, некоторым категориям людей защитные маски будут раздавать бесплатно

На протяжении уже нескольких недель Министерство экономики разрабатывает совместно с латвийскими предпринимателями проект, который позволит наладить массовое производство масок. Если проект будет реализован, то власти будут "искать возможности доставлять их бесплатно для некоторых категорий людей", заявил в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кариньш отметил, что "это лучше и удобнее, чем делать маски дома", однако, пока у некоторых людей нет возможности купить маски самим, а у правительства нет возможности выдать маски бесплатно, "сойдет прикрытие лица любого вида".

С 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать рот и нос, использовать для этих целей можно не только маску или респиратор, но также шарф или платок.