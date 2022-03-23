Кариньш: возможно, пришло время пересмотреть выдачу ВНЖ гражданам России

Возможно, пришло время пересмотреть выдачу разрешений на временное проживание для граждан России, заявил после вчерашнего заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA

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Он уточнил, что сейчас таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях, связанных с гуманитарными соображениями.

Временный вид на жительство — это документ, который дает право иностранцу проживать определенное время в Латвии. С 2012 года вид на жительство выдается в формате удостоверения личности, поэтому перед получением вида на жительство необходимо сдавать биометрические данные. Вид на жительство требуется, если человек собирается находиться в Латвии более 90 дней в течение шестимесячного периода, считая с первого дня въезда.

Коалиция ранее призывала к аннулированию уже выданных временных и постоянных видов на жительство за преступления против человечности или публичное прославление войны. 1 марта депутаты Национального объединения (НО) в ответ на военное вторжение России в Украину призывают через три месяца лишить видов на жительство в Латвии большую часть граждан России, не соответствующих исключениям, связанным с учебой или, если лицо является должностным лицом предприятия конкретного типа, зарегистрированного в Коммерческом регистре, которому вид на жительство выдан на срок полномочий, не превышающий пяти лет. Поправки также предусматривали, что выдача видов на жительство гражданам России приостанавливается на неопределенный срок.

Эту редакцию Закона об иммиграции предлагали депутаты НО Янис Домбрава, Рихард Колс, Эдвин Шноре, Янис Иесалниекс и Райвис Дзинтарс. НО это предложение было отклонено большинством Сейма.

Ранее премьер Кришьянис Кариньш говорил, что было бы неправильно отказывать в проживании на территории нашей страны всем гражданам России. А также, что "быть русским — не обязательно поддерживать президента России Владимира Путина", и об этом следует помнить всем, в том числе при общении с латвийскими русскими.