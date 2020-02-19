Кариньш возмутился продолжительностью судебного процесса по делу о Золитудской трагедии

Это вопиющий факт, что пришлось более шести лет дожидаться приговора суда первой инстанции по делу Золитудской трагедии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Кариньш отметил, что потребует от министра юстиции Яниса Борданса решения для уменьшения сроков судебных процессов.

По словам премьер-министра, в ближайшее время должен завершиться начатый министерством юстиции аудит судебной системы. Кариньш ожидает, что по результатам аудита будут разработаны конкретные предложения для сокращения сроков судебных процессов.

Как уже сообщалось, Пардаугавский суд Риги приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса по делу о Золитудской трагедии к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет. Суд по всем пунктам обвинения оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинку, а также признал невиновными строительного надзирателя Мартиньша Драудиньша и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша.

Оправданы были также эксперт отдела строительного надзора Рижского строительного управления Марика Трейя, замначальника строительной инспекции Айя Мельникова и заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис. Невиновной признана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Latvija Инна Шуваева.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.