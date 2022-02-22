Кариньш: время покажет, остановят ли санкции Путина

Только с течением времени будет видно, остановят ли дополнительные санкции Запада планы президента России Владимира Путина, заявил во вторник после заседания Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что уже введенные санкции, например, решение Германии приостановить сертификацию газопровода "Nord Stream 2", является четким сигналом демократического мира Путину. Это лишь первые из санкций, и в случае дальнейшей эскалации конфликта будут предприняты и другие меры.

В то же время, как указал Кариньш, необходимо отделять Россию и ее лидера.

"Россия - прекрасная страна. Путин - ее руководитель на данный момент. Путин, по-видимому, тот человек, который принимает все решения об агрессии, аннексии и т. д. Если мы говорим об агрессии, угрозе для глобальной безопасности, нужно говорить конкретно о Путине", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что и в Латвии звучат вопросы - сумеют ли НАТО и Европейский союз (ЕС) во время кризиса сохранить единство, безопасно ли в Латвии. Премьер-министр заверил, что ЕС и партнеры по НАТО тесно взаимодействуют, координируя санкции, а также с точки зрения безопасности поддерживают друг друга.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Латвия решение о санкциях против России на национальном уровне, премьер-министр сказал, что санкции наиболее эффективны, если они международные, тем самым косвенно указав на то, что Латвия индивидуальных санкций может не ввести.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.

Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы российские вооруженные силы "поддерживали мир" в так называемых республиках Донбасса. Этот указ означает официальное введение российской армии на уже фактически оккупированные восточные территории Украины.