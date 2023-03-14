Кариньш встретится с премьер-министром Польши

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду, 15 марта, посетит с рабочим визитом столицу Польши Варшаву, где встретится с премьер-министром этой страны Матеушем Моравецким, сообщили в канцелярии премьер-министра.

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Премьеры Латвии и Польши планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины и укрепление региональной безопасности.

После переговоров Кариньш и Моравецкий сделают заявление для прессы.