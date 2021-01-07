Кариньш выдвинул Павлютса на утверждение в должности министра здравоохранения

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сообщил, что у сегодня, 7 января, выдвинет кандидатуру лидера партии “Развитие/За!” Даниэля Павлютса на утверждение в должности министра здравоохранения.

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Политик сообщил об этом в своем Twitter, отметив, что Павлютс получил поддержку со стороны правительственной коалиции.

Jau šodien virzu @pavluts kandidatūru uz Saeimu apstiprināšanai veselības ministra amatā. @AttistibaiPar kandidāts saņēmis manu un visu valdību veidojošo partiju atbalstu. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) January 7, 2021

Ранее поддержку Павлютсу выразили представители “Нового Единства”, Национального объединения, Новой консервативной партии (НКП), а также KPV LV, сообщает LETA. Член правления НКП Кришьянис Фелдманис отметил, что Павлютс уже однажды занимал должность министра и это похвально, что в этой ситуации ответственность на себя взял лидер партии.

После утверждения в Кабинете министров кандидатуру Павлютса должен утвердить Сейм. LETA передает, что этот вопрос может быть выдвинут на голосование парламента уже сегодня или завтра.