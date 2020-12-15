Кариньш выдвинул Плешса на место ушедшего в отставку Пуце

Премьер-министр Кришьянис Кариньш во вторник передал на рассмотрение в Сейм вопрос об утверждении парламентского секретаря Министерства охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса ("Для развития/За!") в должности главы ведомства.

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В канцелярии премьер-министра агентству LЕТА сообщили, что все формирующие правительство партии выразили поддержку кандидатуре Плешса.

Премьер обсудил с кандидатом на пост министра текущие вопросы в подведомственных министерству сферах, а также наиболее важные задачи и реформы, включая завершение административно-территориальной реформы.

Кариньш выразил надежду на то, что в правительственной команде сложится хорошее сотрудничество.

Должность министра освободилась, когда Юрис Пуце ("Для развития/За!") подал в отставку после скандала с использованием пропуска на стоянку для депутатов Рижской думы.

Молодость министра как фактор риска



Политическому объединению "Для развития/За!" не хватает лидеров, так как главный лидер — бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце — потерян в среднесрочной перспективе. Партийное объединение заинтересовано в том, чтобы кандидат в министры Артур Том Плешс стал сильным политиком, считает бывший депутат парламента Янис Лагздиньш, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

За двадцать лет Лагздиньша в политике в правительстве было несколько молодых министров. По его мнению, для того, чтобы стать лидером, лучше всего подходит должность министра, особенно если ему предстоит выполнить несколько сложных задач. По его словам, преимущество Плешса в том, что он знает "кухню", потому что работал в министерстве и возглавлял комиссию по административно-территориальной реформе. В профессиональной пригодности кандидата в министры не сомневались и партнеры из "Движения "За!"", которые тем не менее не торопились поддержать его, как и Новая консервативная партия.

Плешс состоит в партии с 2013 года, работал вместе с Пуце и Эдгарсом Яунупсом. Известно, что внутри объединения была дискуссия о том, какая из сторон должна делегировать следующего министра или, возможно, следует искать профессионала со стороны.