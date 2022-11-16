Кариньш: выглядит так, что у партнеров есть желание найти в правительстве должности для отдельных членов партии или фракции

Выглядит так, что у партнеров создающейся коалиции есть желание найти в правительстве должности для отдельных членов партии или фракции, заявил в интервью программе "Утренняяя панорама" Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сообщает агентство LETA.

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Лидер "Нового Единства" подчеркнул, что три партнера будущей коалиции — самое "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение — согласились как с меморандумом о сотрудничестве, так и с разделением обязанностей.

"Я решил поменьше слушать всякие глупости, которые звучат [..] Я сделаю все, чтобы написание декларации прошло более гладко. Трудно сказать, сколько времени это займет, потому что один из партнеры — "Объединенный список" — до сих пор всячески откладывал это, что немного усложняло задачу", — сказал Кариньш.

Премьер-министр подчеркнул, что разговаривает с руководством партий, в том числе "Объединенного списка", которое на собраниях говорят одно, а "потом появляется уважаемый депутат Сейма и по телевидению говорит другое". Ссылаясь на различные сообщения, поступающие от "Объединенного списка", Кариньш заявил, что, по его мнению, внутри самой этой политической силы есть проблемы с коммуникацией друг с другом.

Кариньш сказал, что написание еще одного меморандума, предложенное "Объединенным списком" как глупость, подчеркнув, что следующий меморандум следовало бы назвать "правительственной декларацией".

Вице-министр при Министерстве обороны был требованием "Объединенного списка" — это должность вводилась, чтобы договориться о сферах ответственности. "Я довольно скептически отношусь к тому, нужно ли создавать [другие должности вице-министров]", — сказал Кариньш, добавив, что первоначальная идея заключалась в том, что это будут политические должности для работы в особо важных отраслях, например, таких как дигитализация.

Однако "потихоньку это превратилось в политический торг", и "Новое Единство" считает, что дальше это не следует продолжать. В новом правительстве за "Объединенным списком" будут закреплены четыре министра. "Если они еще будут требовать на каждого министра по заместителю — посмотри", — сказал Кариньш.

Руководитель "Нового Единства" признался, что внутренние процессы в "Объединенном списке" ему совершенно непонятны — сегодня говорят одно, на следующий день говорят другое, один говорит так, другой так. Кариньш также признает, что у партнеров есть желание найти места и для отдельных членов фракции или партии.

Изначально идея создания института вице-министров, обсуждавшаяся и с президентом Эгилом Левитсом, по словам Кариньша, была поддержана, например, путем создания в министерстве дополнительной политической должности, на которую бы возлагалась ответственность за одну конкретную сферу. Такая должность подчинялась бы министру и не давала права голоса в правительстве.

Кариньш уверен, что продвигать вице-министра и министра от разных партий не получится. "Любой, кто понимает, как работает политика, понимает, что это способ помешать деятельности. Он [вице-министр] должен быть из той же самой партии, что и министр, это была изначальная идея. Но сейчас "Объединенный список" потребовал себе вице-министра при другом министерстве. Национальное объединение отнеслось к этому спокойно, что уже фактически их большой компромисс в создании правительства", — заявил лидер "Нового Единства".

Оценивая призыв "Объединенного списка" к "Новому Единству" нести солидарную ответственность за отрвсль здравоохранения, Кариньш подчеркнул, что "Новое Единство" не планирует назначать ни своего парламентского секретаря, ни вице-министра в Министерстве здравоохранения, ответственность за которое планируется возложить и так на "Новое Единство". "Это просто ерунда! Так или иначе за все отвечает глава правительства. Так работают коалиционные правительства", — сказал Кариньш, призвав партнеров успокоиться и доверять друг другу.

Премьер-министр считает, что если напряжение между потенциальными коалиционными партнерами спадет, работу над правительственной декларацией и другими нюансами можно будет

завершить за две-три недели.