Кариньш выслушает экспертов прежде чем примет решение по ограничениям

Премьер-министр Кришьянис Кариньш хочет выслушать эпидемиологов и экспертов, прежде чем принимать решение о любом изменении ограничений, связанных с Covid-19.

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Так премьер ответил на вопрос, может ли правительство разрешить небольшим магазинам возобновить продажу всех товаров с 9 марта.

Завтра, 2 марта, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению планируется заслушать экспертов по ситуации с распространением коронавируса в Латвии и Европе, а затем, исходя из этой информации, принимать решения.

По словам Кариньша, правительство решило пока не рассматривать вопрос о маленьких магазинах, потому что важно понимать, что происходит с заболеваемостью Covid-19 в целом и с распространением нового штамма. Премьер отметил, что штаммы изменили ситуацию с заболеваемостью во многих странах, в том числе количество смертей и госпитализаций.

На вопрос, ожидается ли во вторник концептуальное решение о более жестких ограничениях, которое будет уточнено в четверг, премьер-министр ответил, что пока рано говорить об этом, так как он не знаком с последними данными и рекомендациями экспертов.

Кариньш подчеркнул, что завтра, 2 марта, будут установлены факты, а также заданы вопросы о реальной ситуации. Он добавил, что, возможно, потребуется разработать различные варианты действий, и когда прогнозы станут реальностью, правительство примет решения.