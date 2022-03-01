Кариньш выступил в защиту русскоязычных жителей Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обратился к жителям Латвии с призывом в это сложное время не пытаться взвалить вину за вторжение России в Украину на русскоязычных и простых жителей России.

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"Уважаемые жители Латвии!

В этот момент очень важно на словах и на деле показать, что мы — демократическое государство! Давайте развивать осведомленность о том, что атаку на суверенитет Украины осуществляет жестокий режим Путина. Это не русскоязычные, это не простые жители России.

Давайте развивать свое и их понимание важности свободы и демократии. Совершенное жестоким, преступным режимом угрожает свободе любого мирного жителя", — заявил глава Кабинета министров Латвии.

На пресс-конференции после заседания правительства Кариньш заявил, что в обществе возникла растерянность от того, что происходит в мире, но нашим общим противником является режим президента России Владимира Путина, который жестоко вторгся в Украину, а не этнические русские. Он сказал, что оружие и ракеты, которые убивают ни в чем не повинных украинцев, не различают людей по признаку национальности или языка, на котором они говорят дома.

Кариньш также призвал жителей Латвии доказывать свой патриотизм, не разжигая внутренние конфликты друг с другом, а вступая в Земессардзе, а также помогать жителям Украины. Например, делая пожертвования или принимая у себя беженцев.

Премьер-министр подчеркнул, что обществу нельзя разделять людей, потому что все — патриоты Латвии.