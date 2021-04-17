Кариньш вызвал к себе главу МВД и руководство Госполиции из-за "недавних хладнокровных убийств"
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назначил на понедельник, 19 апреля, встречу с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом руководством Госполиции, чтобы потребовать от них объяснений по поводу "хладнокровных убийств, которые произошли в последнее время". Об этом Кариньш сообщил в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Раскрытие этих хладнокровных убийств является главной ответственностью для главы МВД и руководства Госполиции. Безопасность общества является приоритетом", — отметил Кариньш.

Как уже сообщалось, утром 14 апреля в Пурвциемсе убит футбольный агент Роман Беззубов. Полиция рассматривает разные версии произошедшего в том числе, что это было заказное убийство и его связь с профессиональной деятельностью погибшего. Не исключено, что убийцы не были местными.

В Латвии произошли и другие громкие и нераскрытые убийства — пдвокат Павел Ребенок был убит в сентябре прошлого года у себя дома в Лангстини, а администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус застрелен в своей машине в мае 2018 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

36

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Сандис Гиргенс Twitter Кришьянис Кариньш Ребенок
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран