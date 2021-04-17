Кариньш вызвал к себе главу МВД и руководство Госполиции из-за "недавних хладнокровных убийств"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш назначил на понедельник, 19 апреля, встречу с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом руководством Госполиции, чтобы потребовать от них объяснений по поводу "хладнокровных убийств, которые произошли в последнее время". Об этом Кариньш сообщил в Twitter.

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"Раскрытие этих хладнокровных убийств является главной ответственностью для главы МВД и руководства Госполиции. Безопасность общества является приоритетом", — отметил Кариньш.

Как уже сообщалось, утром 14 апреля в Пурвциемсе убит футбольный агент Роман Беззубов. Полиция рассматривает разные версии произошедшего в том числе, что это было заказное убийство и его связь с профессиональной деятельностью погибшего. Не исключено, что убийцы не были местными.

В Латвии произошли и другие громкие и нераскрытые убийства — пдвокат Павел Ребенок был убит в сентябре прошлого года у себя дома в Лангстини, а администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус застрелен в своей машине в мае 2018 года.